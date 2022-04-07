США запустят ленд-лиз для Украины

Американский сенат одобрил проект закона о ленд-лизе, который призван упростить оказание военной помощи Украине, соответствующий документ опубликован на сайте палаты.

«Законопроект временно отменяет некоторые ограничения, относящиеся к полномочиям президента предоставлять в аренду или поставлять военное оборудование, если оно предназначается для правительства Украины», — отмечается в документе.

Группа законодателей от Демократической и Республиканской партий внесла документ в верхнюю палату еще в конце января. Теперь документ должна одобрить Палата представителей США, затем он отправится на подпись к президенту Джо Байдену.

Последний раз США ввели программу ленд-лиза в годы Второй мировой войны для помощи странам антигитлеровской коалиции, включая СССР. Историки считают ленд-лиз одним из ключевых решений, изменивших ход войны.

Тогда закон о ленд-лизе действовал с марта 1941 по август 1945 года, союзникам Соединенных Штатов передали материалы на общую сумму более 50 миллиардов долларов, из них около 11 миллиардов пришлось на СССР.