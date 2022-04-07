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Серябкина ушла из группы Serebro из‑за желания властвовать

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © olgaseryabkina, vk.com/olgaseryabkina

Певица Ольга Серябкина много лет была лидером группы Serebro в лейбле Максима Фадеева, но в 2019 году занялась сольной карьерой. Сейчас артистка рассказала о причинах ухода из коллектива.

«Это связано с тем, что многие процессы я не могла контролировать. Не могла принимать стратегические решения. Это и было важным аргументом в пользу того, чтобы работать самой. Я не буду никогда на сцене работать втроем. Мне хотелось разделять и властвовать на сцене самой», — сказала Серябкина в интервью «МК».

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Сольной карьерой Серябкина начала заниматься еще в составе лейбла Malfa. Она выступала под псевдонимом Molly. Но после распада команды Фадеева певица по-настоящему раскрылась.

«Теперь то, что я делаю, — это я в чистом виде. Любые решения принимаю я», — сказала певица.

Ольга Серябкина прославилась благодаря группе Serebro, которая была создана в 2006 году. Сначала лидером коллектива была Елена Темникова, но потом покинула проект со скандалом. Серябкина писала для группы песни и тесно общалась с Максимом Фадеевым, им даже приписывали роман, но коллеги опровергали все слухи о романтических отношениях.

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