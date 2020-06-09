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Фадеев назвал группу «Серебро» мерзким воспоминанием

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Васильчиков В.В., Фадеев М.А. / CC BY-SA 4.0

Продюсер Максим Фадеев нелестно отозвался о собственном бывшем проекте — группе Serebro, которая прекратила существование в конце 2019 года.

Фадеев ответил одной из подписчиц в Instagram на просьбу вернуть группу. «"Серебро" не будет никогда! Для меня это самые болезненные и мерзкие воспоминания! Будет, что-то другое», — написал Максим Фадеев.

Фото: © fadeevmaxim instagram.com/fadeevmaxim

Что именно имел ввиду под мерзкими воспоминаниями продюсер — неизвестно. С группой связана череда конфликтов и ссор девушек в коллективе. Сначала со скандалом группу покинула Елена Темникова, затем Дарья Шашина осуждала политику Фадеева, покинув группу.

Также неприятным для Фадеева могли стать слухи о его романе с бессменной солисткой Ольгой Серябкиной. Об их отношения нередко рассказывала в интервью Темникова, но продюсер и певица опровергали ее сообщения.

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