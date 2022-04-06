Силовики попросили доступ к базам данных банков и операторов связи

МВД России совместно с Генпрокуратурой изучают возможность предоставить силовикам доступ к базам данных банков и операторов связи для борьбы с преступностью.

Отслеживание информации в реальном времени позволит оперативно устанавливать мошенников и быстро блокировать счета, отметил заместитель министра внутренних дел России Сергей Лебедев в интервью «Интерфаксу».

По словам замминистра, противодействие киберпреступности в современных реалиях требует внесения изменений в федеральное законодательство. Планируется интегрировать базы данных банковских учреждений и операторов связи в единую федеральную платформу.

Это правоохранителям оперативно получать значимые сведения, направленные на раскрытие преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий и установление виновных лиц, а также незамедлительно инициировать блокирование счетов.

Также содержащаяся в объединенной базе информация об используемых преступниками счетах, абонентских номерах или сайтах позволит банкам и операторам связи проводить системную работу по профилактике и пресечению криминальных инцидентов.