Госдума приняла закон, устанавливающий ответственность за публичное отождествление роли СССР и нацистской Германии в ходе Второй мировой войны.

Кодекс об административных правонарушениях дополнен новой статьей 13.47 — она предусматривает наказание в виде штрафа. Протоколы смогут составлять сотрудники МВД, прокуратуры и Роскомнадзора.

Для граждан размер штрафа составит от 1 до 2 тысяч рублей либо административного ареста на 15 суток, для юридических лиц — в виде штрафа от 10 до 25 тысяч, для должностных — 2 до 4 тысяч рублей.

При повторном нарушении штрафы увеличиваются от 2,5 тысячи до 5 тысяч рублей для граждан, от 5 тысяч до 20 тысяч рублей для должностных лиц и от 50 тысяч до 100 тысяч рублей для юридических.

Ответственность предусмотрена за публичное выступление или размещение информации в СМИ или интернете, в которой сравниваются цели, решения и действия руководства и военнослужащих Германии и СССР во время Второй мировой.

Также будет наказываться публичное отрицание решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарная миссия Советского Союза при освобождении стран Европы от фашизма.