Завод Чкалова увеличил производство запчастей для Superjet

Новосибирский завод имени Чкалова в этом году произведет 15 самолетокомплектов для Superjet, сообщил журналистам заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Семка.

«В 2020 году завод произвел 5 самолетокомплектов Superjet 100, в прошлом году —14, в этом году —15 самолетокомплектов», — сказал Семка.

Он отметил, что новосибирский завод на полгода обеспечен сырьем для производства этой продукции для Superjet 100. Пока по этому самолету существует импортозависимость на 15-20%.

В Минпромторге ранее заявили, что планируют нарастить производство импортозамещенных Superjet 100 до 40 самолетов в год. Эта модель получит отечественный двигатель ПД-8, который рассчитывают сертифицировать через 12–14 месяцев



