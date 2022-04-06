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Завод Чкалова увеличил производство запчастей для Superjet

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Пресс-служба Минобороны РФ

Новосибирский завод имени Чкалова в этом году произведет 15 самолетокомплектов для Superjet, сообщил журналистам заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Семка.

«В 2020 году завод произвел 5 самолетокомплектов Superjet 100, в прошлом году —14, в этом году —15 самолетокомплектов», — сказал Семка.

Он отметил, что новосибирский завод на полгода обеспечен сырьем для производства этой продукции для Superjet 100. Пока по этому самолету существует импортозависимость на 15-20%. 

В Минпромторге ранее заявили, что планируют нарастить производство импортозамещенных Superjet 100 до 40 самолетов в год. Эта модель получит отечественный двигатель ПД-8, который рассчитывают сертифицировать через 12–14 месяцев





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