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Россия возобновляет авиасообщение с 52 странами

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Правительство России с 9 апреля снимает коронавирусные ограничения на авиасообщение между РФ и рядом других стран. Авиасообщение возобновляется с 52 странами.

«С 9 апреля мы снимаем ограничения по борьбе с коронавирусной инфекцией, которые распространялись на наши регулярные и чартерные полеты между Россией и рядом других стран», — сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с представителями фракции «Единая Россия» перед отчетом правительства в Госдуме.

По его словам, запреты сняты на перелеты в «дружественные для нас государства».

Авиасообщение возобновляется с 52 государствами: Алжиром, Аргентиной, Афганистаном, Бахрейном, Боснией и Герцеговиной, Ботсваной, Бразилией, Венесуэлой, Вьетнамом, Гонконгом, Египтом, Зимбабве, Израилем, Индией, Индонезией, Иорданией, Ираком, Кенией, Китаем, КНДР, Коста-Рикой, Кувейтом, Ливаном, Лесото, Маврикием, Мадагаскаром, Малайзией, Мальдивами, Марокко, Мозамбиком, Молдавией, Монголией, Мьянмой, Намибией, Оманом, Пакистаном, Перу, Саудовской Аравией, Сейшелами, Сербией, Сирией, Таиландом, Танзанией, Тунисом, Турцией, Уругваем, Фиджи, Филиппинами, Шри-Ланкой, Эфиопией, ЮАР и Ямайкой.

«Снятие ограничений на полеты в Турцию и Египет может на первый взгляд удивить (ведь и регулярные, и чартерные рейсы в эти страны были разрешены и ранее), но на самом деле это важно, и значит, что теперь для этих направлений отменены все ограничения на пункты прилета и вылета. То есть теоретически из любого города России теперь могут быть поставлены чартеры или регулярные рейсы в Александрию (Египет), в Мардин или Самсун (Турция), а не только в столицы и на ограниченное количество курортов, как это было ранее», — прокомментировала Ассоциация туроператоров.

Также с 9 апреля Россия снимает ограничения на выезд российских граждан, а также на въезд иностранных граждан и лиц без гражданства через сухопутный участок границы России и Китайской Народной Республики.

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