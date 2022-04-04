Вышел новый тизер фильма «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия»

Marvel Studios представила новый тизер фильма «Доктор
Стрэндж: В мультивселенной безумия», в котором главный герой объясняет,
почему обратился к Алой Ведьме.
Новый 30-секундный тизер показал основных героев
Мультивселенной безумия — Доктора Стрэнджа, Алую Ведьму (Ванду) и Вонга.
В кадр попала сцена разговора Стрэнджа с Вандой. Она
спрашивает у старого друга, почему он обратился за помощью именно к ней, ведь
есть другие мстители. «Это поможет тебе вернуться в строй», — отвечает Стрэндж
Ванде.
Поклонники сразу же посчитали это спойлером, предположив,
что так создатели «Мстителей» намекают на воссоединение команды.
Мировая премьера фильма «Доктор Стрэндж: В мультивселенной
безумия» запланирована на 6 мая. В России релиз должен был состояться на день
ранее, но пока неизвестно, возобновит ли к этому времени студия Disney сотрудничество
с Россией.