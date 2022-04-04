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Вышел новый тизер фильма «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия»

Источник:
Sibnet.ru
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Marvel Studios представила новый тизер фильма «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия», в котором главный герой объясняет, почему обратился к Алой Ведьме.

Новый 30-секундный тизер показал основных героев Мультивселенной безумия — Доктора Стрэнджа, Алую Ведьму (Ванду) и Вонга.

В кадр попала сцена разговора Стрэнджа с Вандой. Она спрашивает у старого друга, почему он обратился за помощью именно к ней, ведь есть другие мстители. «Это поможет тебе вернуться в строй», — отвечает Стрэндж Ванде.

Поклонники сразу же посчитали это спойлером, предположив, что так создатели «Мстителей» намекают на воссоединение команды.

Мировая премьера фильма «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» запланирована на 6 мая. В России релиз должен был состояться на день ранее, но пока неизвестно, возобновит ли к этому времени студия Disney сотрудничество с Россией.


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