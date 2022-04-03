Российский рэпер Элджей попал в автомобильную аварию в Дубае, он опубликовал фотографию разбитого автомобиля Lamborghini.

Публикация в социальных сетях сопровождается только подписью «Shit happens» («Дерьмо случается»). Судя по геолокации, Элджей находится в Дубае. О причинах ДТП исполнитель не сообщил.

Музыкант неоднократно попадал в скандальные ситуации, связанные с вождением. В 2020 году он похвастался штрафами за превышение скорости на десятки тысяч рублей. Поклонники Элджея раскритиковали его, назвав это странным поводом для гордости.

В мае 2021 года рэпера поймали пьяным за рулем. Музыкант пытался дать полицейским взятку, он был готов выложить 700 тысяч рублей.