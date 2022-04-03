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Элджей разбил Lamborghini в Дубае

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © vk.com/sayonaraboy

Российский рэпер Элджей попал в автомобильную аварию в Дубае, он опубликовал фотографию разбитого автомобиля Lamborghini.

Публикация в социальных сетях сопровождается только подписью «Shit happens» («Дерьмо случается»). Судя по геолокации, Элджей находится в Дубае. О причинах ДТП исполнитель не сообщил.

Музыкант неоднократно попадал в скандальные ситуации, связанные с вождением. В 2020 году он похвастался штрафами за превышение скорости на десятки тысяч рублей. Поклонники Элджея раскритиковали его, назвав это странным поводом для гордости.

В мае 2021 года рэпера поймали пьяным за рулем. Музыкант пытался дать полицейским взятку, он был готов выложить 700 тысяч рублей.

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Обсуждение (1)
Топ комментариев

Killer1974

Мне стыдно за руководство Казахстана...

pkv84

Что то мерзко так после этой новости на душе стало,то братушки помогите нам бо бо делают,то мы будем...

niktb

Польша, как всегда была страной проституткой, так, она и остаётся!!!

Гаврило Принцип

Нет там братушек, и никогда не было.Они про братство вспоминают только тогда, когда пятая...