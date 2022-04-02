Лесной пожар из-за сильного ветра близко подошел к дачным обществам и поселку Топольки под Минусинском в Красноярском крае, уже сгорело 20 дачных домов.

По предварительной информации ГУ МВД по Красноярскому краю, возгорание началось в районе городского поселка Зеленый Бор, под угрозой распространения верхового пожара дачные сообщества и поселок Топольки. Сильный ветер способствует быстрому распространению огня.

По предварительным данным прокуратура края, в дачном обществе «Кооператор» сгорело 20 домов. Возникла угроза распространения пожара на два других дачных общества, есть угроза четырем двухэтажным жилым домам в поселке Зеленый Бор. Из зоны пожара эвакуируют людей.

Пожар начался с загоревшегося мусора, затем ветер перекинул его на лес, теперь огонь подбирается к жилым строениям, сообщает ГУ МЧС по региону.