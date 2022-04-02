Ученые воссоздали запахи прошлого

Исследователи Института истории человечества в Германии отыскали способ восстанавливать древние запахи.

«Запах всегда был неотъемлемым компонентом человеческого опыта, но до сих пор прошлое практически не имело запаха. Большинство ароматов исходят от органических веществ, которые быстро разлагаются, и археологам почти ничего не остается для исследований тысячи лет спустя», — говорится в статье ученых, опубликованной Nature Human Behavior.

Для восстановления запахов предлагается использовать два направления — метаболомику, в рамках которой изучается изучающая совокупность малых молекул в тканях, а также протеомику, специалисты которой занимаются идентификацией и количественным анализом белков.

В рамках эксперимента химикам удалось реконструировать запах египетской гробницы — оказалось, что кувшины из гробницы содержали рыбу, фрукты и бальзам из пчелиного воска, что создавало необычный аромат.

Для реконструкции ученые выделили из кувшинов остатки летучих веществ, а затем использовали масс-спектрометр для определения компонентов ароматов каждого образца. Так были найдены альдегиды и углеводороды, характерные для пчелиного воска и фруктов, а также триметиламин, связанный с сушеной рыбой.