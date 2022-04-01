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Центробанк смягчил ограничения на денежные переводы за рубеж

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Банк России установил новые пороги по суммам переводов средств за рубеж для граждан, нормативы будут действовать в течение шести месяцев, сообщает пресс-служба регулятора.

Теперь в течение месяца физические лица могут перевести за пределы России со своего счета в российском банке на свой счет или другому физическому лицу за рубежом не более 10 тысяч долларов.

Через компании, оказывающие услуги по переводу денежных средств без открытия счета, можно перевести в месяц сумму не более 5 тысяч долларов. При этом вместо долларов это может быть эквивалент в другой валюте.

Нормы также распространяются на резидентов и нерезидентов из стран, не поддерживающих санкции. Такую же возможность получили нерезиденты из всех других государств, работающих в России по трудовым или гражданско-правовым договорам.

При этом переводы за рубеж с банковских счетов граждан-нерезидентов из стран, поддерживающих санкции, приостановлены на полгода. Аналогичные ограничения действуют и в отношении юридических лиц.

В начале марта Центробанк ограничил переводы за рубеж, мера была направлена на финансовой стабильности с учетом повышенной волатильности на валютном рынке. Тогда размер разрешенных переводов на месяц ограничили суммой в 5 тысяч долларов.

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