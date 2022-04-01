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Ученые полностью расшифровали геном человека

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Международный коллектив ученых, в том числе молекулярные биологи из России, полностью расшифровали геном человека и подготовили его эталонный образец.

Геном человека был практически полностью секвенирован еще в 2003 году, но некоторые нуклеотидные последовательности не были получены до наших дней — всего около 8% генома, которые, как считалось, не содержат полезной информации.

С помощью более продвинутого оборудования и новых методов секвенирования генома исследователям удалось получить максимально полную последовательность. Ученым удалось выделить 1 956 подобных участков ДНК, примерно 100 из которых потенциально кодируют ранее неизвестные белки, сообщается в журнале Science.

Российские ученые внесли ключевой вклад в расшифровку центромер, центральных участков хромосом, к которым присоединяются белки для «буксировки» копий хромосом при делении клеток, говорится в заявлении университета «Сириус».

«Центромеры человека эволюционируют посредством "расширения слоев", то есть более новые участки центромер оттесняют их "старых" соседей к флангам. Со временем они накапливают мутации и частично сокращаются. Это позволяет нам изучить историю эволюции центромерных повторов, поскольку наш геном содержит остатки центромер древних приматов», — пояснил ученый Лев Уральский.

На основе полученных данных можно будет исследовать регуляцию генов и искать новые взаимосвязи в работе разных участков генома.

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