Потепление до 15 градусов придет в Новосибирск

Неустойчивая погода ожидается в выходные дни в начале недели в Новосибирске, будут чередоваться дождливые и ясные дни, воздух будет прогреваться до 15 градусов, сообщила Sibnet.ru в понедельник начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.
«Чередование холодных и теплых воздушных масс, западно-восточный перенос и небольшое усиление ветра. Неустойчивый характер погоды сохраняется», — сказала синоптик.
В субботу ночью ожидается преимущественно без осадков, днем ожидается небольшой мокрый снег с дождем. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду, с порывами до 14 метров в секунду.
Температура ночью составит около ноля, а днем достигнет 4-6 градусов тепла. В воскресенье выпадет мокрый снег и дождь. Ветер ожидается такой же сильный, как и в субботу. Днем воздух прогреется до 3-5 градусов тепла.
В понедельник станет гораздо теплее, выпадет небольшой снег. Ночью будет до 3 градусов тепла, а днем термометры покажут 9-11 градусов тепла. Во вторник и среду температура воздуха повысится до 8-15 градусов тепла.
лачиновНу так ведь и ответка должна быть. Они нам запретили то что нужно, надо запретить то что им нужно.
urbasikПродукт который необходим врагу для его продовольственной безопасности.Только за рубли или золотишко.
Denis CENTRКазалось бы, куда падать еще ниже? А нет, можно еще дальше...Какое же безобразное лицемерие.Сам то он,...
number10Украинских блуждающих мин испугались.