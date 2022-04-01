Потепление до 15 градусов придет в Новосибирск

Неустойчивая погода ожидается в выходные дни в начале недели в Новосибирске, будут чередоваться дождливые и ясные дни, воздух будет прогреваться до 15 градусов, сообщила Sibnet.ru в понедельник начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

«Чередование холодных и теплых воздушных масс, западно-восточный перенос и небольшое усиление ветра. Неустойчивый характер погоды сохраняется», — сказала синоптик.

В субботу ночью ожидается преимущественно без осадков, днем ожидается небольшой мокрый снег с дождем. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду, с порывами до 14 метров в секунду.

Температура ночью составит около ноля, а днем достигнет 4-6 градусов тепла. В воскресенье выпадет мокрый снег и дождь. Ветер ожидается такой же сильный, как и в субботу. Днем воздух прогреется до 3-5 градусов тепла.

В понедельник станет гораздо теплее, выпадет небольшой снег. Ночью будет до 3 градусов тепла, а днем термометры покажут 9-11 градусов тепла. Во вторник и среду температура воздуха повысится до 8-15 градусов тепла.