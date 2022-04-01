Концерт Анны Нетребко отменили в Новосибирске из‑за ее слов

Новосибирский государственный академический театр оперы и балета отменил концерт Анны Нетребко из-за ее позиции в отношении спецоперации, сообщается на сайте театра. Концерт должен был состояться 2 июня.

«Вчера артистка сделала заявление с осуждением действий нашего государства. Проживание в Европе и возможность выступать на европейских площадках для нее оказались важнее, чем судьба Родины… Театр принял решение отказать организаторам в проведении концерта», — говорится в сообщении.

В нем также говорится, что «на смену вчерашним кумирам придут другие, с ясной гражданской позицией».

Ранее с Нетребко прекратили сотрудничество ведущие оперные театры мира. После этого она объявила о том, что не согласна с действиями российской власти.