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Продлен срок уплаты налога по упрощенной схеме

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Срок уплаты налога по упрощенной системе для бизнеса за прошлый год и первый квартал 2022 года продлевается на полгода, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Речь идет об индивидуальных предпринимателях и компаниях из отдельных отраслей: деревообработки, фармацевтики, производства компьютерной и другой электронной техники, автопрома, пищевой промышленности, производства одежды.

Кроме того, льгота распространяется на туризм и сферу гостеприимства, полиграфию и здравоохранение, спортивную отрасль и сферу развлечений, следует из опубликованного на сайте кабмина документа.

Решение кабмина также предусматривает рассрочку. Уплата сумм налогов производится равными частями в размере одной шестой подлежащей уплате суммы указанных налогов ежемесячно, указывается в постановлении.

Правительство рассчитывает, что отсрочка позволит предприятиям скорректировать выплату с учетом реальных итогов работы за первый квартал и тем самым сохранить необходимые средства в обороте.

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Экономика #Деньги
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