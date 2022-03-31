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Россия восстановила способный пережить ядерный взрыв танк

Источник:
The Drive
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Фото: Александр Маркин / CC BY-SA 2.0

Специалисты восстановили единственный в мире «Объект 279» — советский тяжелый танк, способный пережить ядерный взрыв. Уникальная машина находилась в Бронетанковом музее в Кубинке под Москвой.

Эксперты считают «Объект 279» лучшим проектом тяжелого танка времен холодной войны, пишет издание The Drive. До недавнего времени танк был в плачевном состоянии, однако в ходе реставрации ему восстановили ходовую часть и двигатель.

Работы по 66-тонному танку велись в 1950-х годах, бронемашина имела футуристический вид. Так, разработчики использовали сразу четыре гусеницы и необычную форму корпуса и башни. У танка также была 130-миллиметровая пушка М-65.

«Пушка была оснащена системой стабилизации для точной стрельбы на ходу, а также оптическим дальномером, автоматической системой наведения и ночным прицелом с инфракрасным прожектором», — отмечает издание.

Максимальная скорость советского танка — 54 километра в час, дальность хода на одной заправке — 300 километров. Благодаря четырем гусеницам «Объект 279» мог передвигаться по заболоченной почве, недоступной остальным бронемашинам.

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