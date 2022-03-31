Сахарный завод запустят в Бийске в 2024 году

Бийский сахарный завод планируют запустить в Алтайском крае в 2024 году после модернизации. Он станет вторым за Уралом заводом данного профиля.
Начальник управления по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям края Александр Большаков сообщил журналистам, что собственники уже вложили в реализацию проекта более 200 млн рублей. На эти деньги создана инфраструктура, проведены инженерные сети.
«Сейчас нужно понимание владельцам и руководству предприятия по обеспечению сырьем. По информации владельцев, завод должен заработать в 2024 году в Бийске», – цитирует Большакова ТАСС.
Кроме того, в условиях антироссийских санкций планируется создать производство заквасок для сыров. Необходимость связана с тем, что при производстве алтайских сыров предприятия используют почти на 100% импортные закваски.
«Поставщики, которые доставляли закваски напрямую из Европы, изыскивают варианты поставок по старым контрактам. Наш рынок очень емкий, и производители не заинтересованы в нарушении контрактных обязательств. Мы видим риски, но ситуация не критичная. Кроме того, в России есть биофабрика заквасок», – сказал он.
При этом Большаков отметил, что вопрос о сроках и стоимости проекта остается открытым.
Бийский сахарный завод в марте 2016 года признали банкротом. Он входил в холдинг «Изумрудная страна». Реализация проекта по модернизации завода позволит запустить переработку до 5 тыс. тонн сахарной свеклы в сутки. Сейчас единственный за Уралом завод по переработке сахарной свеклы – Черемновский. За последние три года средний валовый сбор сахарной свеклы составляет около 1 млн тонн.
korvinsSНу я так скажу господа с запада нарушили все свои обещания, контракты, обязательства и договоры и из...
pepelmetalПусть ещё из алфавите её уберут
PlaguerОтвергнуть отвергли, а кто-то покупает рубли судя по курсу.
лачиновДа по любому против этой буквы санкции нужно вводить. На клавиатуре тоже убрать нужно и вообще ото всюду....