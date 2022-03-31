Сахарный завод запустят в Бийске в 2024 году

Бийский сахарный завод планируют запустить в Алтайском крае в 2024 году после модернизации. Он станет вторым за Уралом заводом данного профиля.

Начальник управления по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям края Александр Большаков сообщил журналистам, что собственники уже вложили в реализацию проекта более 200 млн рублей. На эти деньги создана инфраструктура, проведены инженерные сети.

«Сейчас нужно понимание владельцам и руководству предприятия по обеспечению сырьем. По информации владельцев, завод должен заработать в 2024 году в Бийске», – цитирует Большакова ТАСС.

Кроме того, в условиях антироссийских санкций планируется создать производство заквасок для сыров. Необходимость связана с тем, что при производстве алтайских сыров предприятия используют почти на 100% импортные закваски.

«Поставщики, которые доставляли закваски напрямую из Европы, изыскивают варианты поставок по старым контрактам. Наш рынок очень емкий, и производители не заинтересованы в нарушении контрактных обязательств. Мы видим риски, но ситуация не критичная. Кроме того, в России есть биофабрика заквасок», – сказал он.

При этом Большаков отметил, что вопрос о сроках и стоимости проекта остается открытым.

Бийский сахарный завод в марте 2016 года признали банкротом. Он входил в холдинг «Изумрудная страна». Реализация проекта по модернизации завода позволит запустить переработку до 5 тыс. тонн сахарной свеклы в сутки. Сейчас единственный за Уралом завод по переработке сахарной свеклы – Черемновский. За последние три года средний валовый сбор сахарной свеклы составляет около 1 млн тонн.