Корабли ВМС США надолго ушли из Черного моря

Военно-морские силы США вывели свои военные корабли из Черного моря из-за событий на Украине, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

Американское командование сочло такие действия благоразумными, когда увидело, что российская военная спецоперация на Украине «становится неминуемой», цитирует РИА Новости Кирби.

«Дать всем понять, что США не заинтересованы в том, чтобы провоцировать конфликт тем или иным решением о размещении сил», — пояснил официальный представитель Пентагона.

Он добавил, что ему пока нечего сказать относительно сроков возвращения американских кораблей в Черное море.

Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».