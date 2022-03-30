Экономисты призвали создать новую платежную единицу для России

Экономисты из Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) и Института народнохозяйственного прогнозирования РАН предложили создать в России новую платежную единицу для расчетов с дружественными странами.

Такая идея возникла из-за западных санкций, отрезавших Россию от мировых рынков капитала и затруднивших конвертацию рубля для внешнеторгового оборота, приводит РБК аналитическую записку экспертов.

«Общая выгода стран будет заключаться в снижении зависимости от резервных валют, которые могут использоваться странами-эмитентами как геополитическое оружие», — говорится в документе.

По мнению экономистов, в формировании недолларовой системы расчетов могут быть заинтересованы страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также Китай, Индия, Иран, Турция и ряд других.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Когда рубль был по цене золота?

Курс новой единицы будет зависеть от средневзвешенной цены ресурсов на мировом рынке, а конвертировать национальные валюты в платежную единицу в момент проведения внешнеторговых операций будет клиринговый центр системы, полагают эксперты.

Специалисты предлагают создание вторичного рынка этой единицы. По словам экономистов, это позволит другим странам использовать ее в качестве резервной валюты.