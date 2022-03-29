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Байден открестился от планов свержения Путина

Источник:
ТАСС
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Фото: The White House

США не проводят политику, направленную на свержение Владимира Путина с поста президента России, заявил в понедельник американский лидер Джо Байден.

Президента попросили пояснить высказывания, сделанные им в ходе визита в Варшаву 26 марта, когда он, говоря о Путине, утверждал, что «этот человек не может оставаться у власти».

«Я выражал свое негодование, считая, что он не должен оставаться у власти, так же как плохие люди не должны продолжать делать плохие вещи, но это не означает, что наша основополагающая политика направлена на то, чтобы сделать что-либо, чтобы свергнуть Путина», — цитирует ТАСС Байдена.

Его спросили, сожалеет ли он о сказанном. «Я выражал моральное негодование, которое я испытываю, и я не приношу за это никаких извинений», — сказал глава Белого дома.

О Путине Байден сказал, что тот «собирается делать то, что собирается делать». «На него никто не влияет», — отметил он. При это президент США не исключает возможность новой очной встречи с российским лидером.

Представитель Госдепа ранее пояснил, что высказывания Байдена об отстранении Путина были сделаны на эмоциях и не отражают официального курса Белого дома. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что не американскому лидеру решать, кто будет находиться у власти в России.

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Политика #Военная политика #Армия
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