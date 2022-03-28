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Воздух в Новосибирске прогреется до «плюса»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Погода в Новосибирске на этой неделе будет неустойчивой, холодный фронт сменится потеплением, сообщила Sibnet.ru в понедельник начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

«Все три дня будет неустойчивый характер погоды. Мы находимся в области повышенного атмосферного давления, но с юго-запада к нам подойдет облачность. В среду мы ждем приближение холодного атмосферного фронта, будет более интенсивный снегопад, усиление ветра. Будет прохладно», — рассказала собеседница.

В ночь на вторник ожидается небольшой снег, днем — преимущественно без осадков. Ночная температура будет на уровне 3-5 градусов холода, дневная — 1-3 градусов ниже нуля.

В среду скорость ветра в порывах увеличится до 18 метров в секунду. Ночью будет от нуля до минус 2, днем — от нуля до плюс 2 градусов.

«В четверг к нам снова начнет поступать теплый воздух, будет прогреваться воздушная масса. Мы будем во фронтальной зоне, днем снегопад прекратится», — сказала синоптик.

В ночь на четверг еще возможны мокрый снег, ветер до 13 метров в секунду. Ночью будет от нуля до минус 2 градусов, днем потеплеет до 3-5 градусов выше нуля.

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Жизнь #Гео #Новосибирск
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