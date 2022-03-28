Появилось доказательство одной из версии гибели группы Дятлова

Сход лавины впервые зафиксирован рядом с местом гибели группы Дятлова в 1959 году, это доказывает «лавинную» версию трагедии, сообщил участник недавней экспедиции к перевалу Олег Демьяненко.

Фотографии были сделаны в январе 2022 года. «Мы оказались там так удачно, что за 15-20 минут до нашего прибытия сошла микролавина, и мы смогли зафиксировать след ее схождения», — цитирует «Газета.Ru» Демьяненко.

По его словам, уже через полчаса следов лавины не было. Исследователь отметил, что уклон в этом месте выше, чем в месте гибели туристов, но экспедиция впервые доказала, что район это в принципе лавиноопасный, что опровергалось долгие годы.

«Конечно, шансы смоделировать те же условия, что были в месте палатки, составляют 1 на 10 тысяч. Ведь долго говорили, что такого тут не может быть, не бывает. Нами было доказано, что район потенциально лавиноопасный. И хотя все всегда говорили, что такого никогда не может быть, лавины там случаются», — добавил Демьяненко.

Девять туристов группы студента УПИ Игоря Дятлова погибли зимой 1959 года на Северном Урале при невыясненных обстоятельствах. Существует до 100 версий произошедшего: естественно-природные, криминальные, техногенные и мистические.