НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Появилось доказательство одной из версии гибели группы Дятлова

Источник:
Sibnet.ru
447 1

Сход лавины впервые зафиксирован рядом с местом гибели группы Дятлова в 1959 году, это доказывает «лавинную» версию трагедии, сообщил участник недавней экспедиции к перевалу Олег Демьяненко.

Фотографии были сделаны в январе 2022 года. «Мы оказались там так удачно, что за 15-20 минут до нашего прибытия сошла микролавина, и мы смогли зафиксировать след ее схождения», — цитирует «Газета.Ru» Демьяненко.

По его словам, уже через полчаса следов лавины не было. Исследователь отметил, что уклон в этом месте выше, чем в месте гибели туристов, но экспедиция впервые доказала, что район это в принципе лавиноопасный, что опровергалось долгие годы.

«Конечно, шансы смоделировать те же условия, что были в месте палатки, составляют 1 на 10 тысяч. Ведь долго говорили, что такого тут не может быть, не бывает. Нами было доказано, что район потенциально лавиноопасный. И хотя все всегда говорили, что такого никогда не может быть, лавины там случаются», — добавил Демьяненко.

Девять туристов группы студента УПИ Игоря Дятлова погибли зимой 1959 года на Северном Урале при невыясненных обстоятельствах. Существует до 100 версий произошедшего: естественно-природные, криминальные, техногенные и мистические.

Еще по теме
Частицы внеземного происхождения нашли в Антарктиде
Найдены следы самого древнего каннибализма
Британские разработчики представили щит-невидимку
Материал для создания бетона из вторсырья разработали в Томске
смотреть все
Наука #Наука #Мистика
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Украинский певец Потап отказался от российских наград и Бузовой
Совбез ООН не принял резолюцию России по прекращению огня на Украине
Фадеев назвал омерзительным шоу Ивлеевой «Королевские кобры»
Ужас автомобилистов: на сколько подорожает ОСАГО
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Военная мощь России и Украины. ИНФОГРАФИКА
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

krasprol

Опаньки,ещё хомут на шею России.Уважаемый господин Пасечник, вас освободили? Так реализуйте свободу у...

Egorka72

Этот "воробей" - был прямой угрозой для наших военных...., ты головой думай что говоришь и пишешь.Уничтожили...

лачинов

Если бы не новые поставки, то шанс уничтожить всю технику ВСУ был бы вполне реален. А так, пока не разрушим...

лачинов

У нас вообще то стабильность если что. Так что реальные доходы стабильно снижаются уже давно. То по какой...