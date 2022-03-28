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Банкирам решили ограничить выезд из России

Источник:
«Российская газета»
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Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Депутаты Госдумы внесли закон об ограничении права на выезд из страны недобросовестных банкиров, а также руководителей страховых компаний и негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Правительство одобрило эту инициативу.

В деятельности отдельных банков, НПФ и страховых организаций существуют злоупотребления. Они не только вводят в заблуждение граждан, но и скрывают сомнительные операции и вывод активов в преддверии возможного банкротства, а также осуществляют манипуляции с вкладами, приводит «Российская газета» слова депутата Ирины Яровой.

Центробанк сможет обращаться в суд с иском об установлении временного ограничения права на выезд из России лиц, которые в течение трех лет работали в руководстве банка, страховой организации или НПФ. Запрет на выезд сможет достигать 180 дней.

Иск может быть подан после отзыва лицензии организации или после назначения Центробанком временной администрации в ту или иную финансовую организацию.

Еще в 2016 году президент России Владимир Путин поручил обсудить вопрос об ограничении выезда за рубеж руководителей банков с признаками вывода активов.

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