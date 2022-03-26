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Скончался барабанщик группы Foo Fighters

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Raph_PH / CC BY 2.0

Барабанщик рок-группы Foo Fighters Тейлор Хокинс скончался в возрасте 50 лет, сообщается в Twitter коллектива.

«Семья Foo Fighters опустошена трагической и безвременной потерей горячо любимого нами Тейлора Хокинса», — говорится в сообщении.

Хокинс родился в американском штате Техас, он присоединился к Foo Fighters в 1997 году. В 2005 году британское издание Rhythm признало музыканта лучшим рок-барабанщиком.

Группа Foo Fighters была основана в 1994 году, ее бессменным лидером и вокалистом является бывший ударник группы Nirvana Дэйв Грол. В 2021 году коллектив включили в Зал славы рок-н-ролла.

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