Ювелирная компания Tiffany отказалась от российских бриллиантов

Американская ювелирная компания Tiffany отказался от закупок продукции из России, сообщает пресс-служба производителя.

«Tiffany приостановила закупку всех необработанных алмазов из России, а также бриллиантов российского происхождения независимо от того, где они огранены», — цитирует сообщение Marketwatch.

Введенный в марте США запрет касается только добытых в России алмазов и бриллиантов, ограненных внутри страны, и не затрагивает основную массу российской продукции, которая гранится в Индии.

Tiffany поручила своим поставщикам прекратить закупать российские алмазы, а также разделять российские и нероссийские мелкие бриллианты, которые используются в обсыпке ювелирных изделий.

Американская компания была долгосрочным клиентом российской «АЛРОСА». Ранее от закупок российских бриллиантов отказался крупный ретейлер Signet Jewellers, а онлайн-магазин Brilliant Earth удалил со своего сайта все бриллианты российского происхождения.