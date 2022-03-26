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Наставники девятого сезона детского «Голоса» собрали команды

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из шоу «Голос. Дети»

Этап слепых прослушиваний девятого сезона проекта «Голос. Дети» завершился, наставники набрали в команды по 15 участников.

Первой команду набрала Полина Гагарина. Ее подопечными стали Милана Кушхова, Анисия Низовцева, Марианна Пирумова, Анастасия Чумакова, Анастасия Комарова, Сагын Омирбайулы, Николь Короли, Идар Коцев, Вадим Климович, Лев Пашин, Малика Тайгибова, Даниил Бойко, Анна Сухая, Адель Старостина, Станислав Ткаченок.

В команде Басты — Майя Мидзуно, Елисей Касич, Ева Левчук, Мирон Луженский, София Кирсенко, Мария Романова, Давид Нураджанян, Полина Етчик, Владимир Сорокин, Анастасия Ламберти, Ксения Канн, София Олареско, Мария Гулевич, Владимир Оганесян и Данил Аникин.

Егор Крид последний собрал команду. В ней Анастасия Ячменкина, Елизавета Дименина, Алиса Винникова, Василиса Царская, Марта Капелюш, Софья Соколова, Тимур Тян, Федор Сорокин, Владислав Груздов, Аделия Загребина, Ралина Ибраева, Ульяна Петросян, Шамиль Ибадов, Эрик Антонян и Еванжелика Батаршина.

Следующим этапом будут поединки. В каждом поединке трое представителей одной команды исполняют одну песню, и наставник выбирает лучшего участника в каждой тройке. Далее пятеро прошедших участников исполняют по одной песне и только двое из пятерки проходят в финал.

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