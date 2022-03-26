Жители Забайкалья погибли при пожаре в жилом доме

Три человека погибли во время пожара в одноэтажном жилом доме в городе Могоча Забайкальского края, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Сообщение на пульт пожарной охраны города Могоча поступило 25 марта в 20.28 по местному времени. Загорелся жилой одноэтажный дом по улице Зеленая, на вызов направили силы пожарно-спасательной части № 24.

На момент прибытия горели крыша и внутренняя часть дома, 12 человек эвакуировались из здания самостоятельно. Позднее произошло обрушение кровли. После разбора завалов было обнаружено три тела.

Огонь повредил порядка 480 квадратных метров площади дома. В настоящее время спасатели выясняют причину пожара.