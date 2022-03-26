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Жители Забайкалья погибли при пожаре в жилом доме

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУ МЧС России по Забайкальскому краю

Три человека погибли во время пожара в одноэтажном жилом доме в городе Могоча Забайкальского края, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Сообщение на пульт пожарной охраны города Могоча поступило 25 марта в 20.28 по местному времени. Загорелся жилой одноэтажный дом по улице Зеленая, на вызов направили силы пожарно-спасательной части № 24.

На момент прибытия горели крыша и внутренняя часть дома, 12 человек эвакуировались из здания самостоятельно. Позднее произошло обрушение кровли. После разбора завалов было обнаружено три тела.

Огонь повредил порядка 480 квадратных метров площади дома. В настоящее время спасатели выясняют причину пожара.

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Топ комментариев

лачинов

То есть если сосед не хочет у меня покупать картошку и мне ничего не продает это он войну мне объявил?...

AlexEvil

Что и кому он доказал ???? Что он как был клоуном так и остался... Это и есть твое доказательство ??

Sovik

Какое отношение взятие Киева имеет к вступлению Украины в ЕС? Страну в состоянии военного конфликта никогда...

Uynachalnica

Ну, про тотальную войну понятно! Что делать то будем, кроме того, чтобы бахнуть?