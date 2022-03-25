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Кремль прокомментировал ограничения на выезд IT-специалистов

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Сообщения в СМИ о якобы имеющей место подготовке ограничений на выезд из страны специалистов IT-отрасли не соответствуют действительности, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Об этом не может быть и речи. Это было бы нарушением конституционных прав граждан, будь они сотрудниками IT-отрасли или нет», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства, комментируя подобные слухи.

Ранее в пятницу компания бизнесмена Евгения Пригожина «Конкорд» предложила законодательно затруднить выезд IT-специалистов за границу и их трудоустройство в зарубежные компании.

Согласно данным Российской ассоциации электронных коммуникаций, на сегодня из России уже уехали порядка 50-70 тысяч специалистов IT-отрасли, еще 100 тысяч могут покинуть страну в апреле.

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Политика #Россия #Рынок труда
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Топ комментариев

-Керя-

Вот нация какая всегда им должны

89641115757

Я рад.!!! Молоды пусть на них на всех санкции вводят кто состоит в партии ЕР.👍👍👍

Sovik

Какое отношение взятие Киева имеет к вступлению Украины в ЕС? Страну в состоянии военного конфликта никогда...

AlexEvil

Что и кому он доказал ???? Что он как был клоуном так и остался... Это и есть твое доказательство ??