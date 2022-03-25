Сцена допроса Джокера Бэтменом появилась в Сети

Студия Warner Bros. опубликовала вырезанную сцену из фильма «Бэтмен» Мэтта Ривза, где главный герой допрашивает Джокера.

Роль Джокера в «Бэтмене» исполнил Барри Кеоган, ранее сыгравший в блокбастере «Вечные» от Marvel и в «Дюнкерке» Кристофера Нолана. В финальной версии фильма персонаж появляется лишь в виде камео.

«Бэтмен» не вышел в прокат в России из-за того, что Warner Bros. отказалась выпускать фильмы на территории РФ. Такое решение было принято в связи с военной спецоперацией на Украине.

Мировая премьера фильма Мэтта Ривза состоялась 1 марта. Картина уже стала лидером проката в странах СНГ, а по миру заработала почти 600 миллионов долларов. Фильм должен выйти на HBO Max 19 апреля 2022 года.