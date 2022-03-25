НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Сцена допроса Джокера Бэтменом появилась в Сети

Источник:
Sibnet.ru
442 2

Студия Warner Bros. опубликовала вырезанную сцену из фильма «Бэтмен» Мэтта Ривза, где главный герой допрашивает Джокера.

Роль Джокера в «Бэтмене» исполнил Барри Кеоган, ранее сыгравший в блокбастере «Вечные» от Marvel и в «Дюнкерке» Кристофера Нолана. В финальной версии фильма персонаж появляется лишь в виде камео.

«Бэтмен» не вышел в прокат в России из-за того, что Warner Bros. отказалась выпускать фильмы на территории РФ. Такое решение было принято в связи с военной спецоперацией на Украине.

Мировая премьера фильма Мэтта Ривза состоялась 1 марта. Картина уже стала лидером проката в странах СНГ, а по миру заработала почти 600 миллионов долларов. Фильм должен выйти на HBO Max 19 апреля 2022 года.

Еще по теме
Фильм «Одиннадцать молчаливых мужчин» вышел в Wink
«Брат» и «Брат 2» стартовали в прокате
«Попытка к бегству» Стругацких станет сериалом
Сиквел «Секса в большом городе» продлят на второй сезон
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Украинский певец Потап отказался от российских наград и Бузовой
Совбез ООН не принял резолюцию России по прекращению огня на Украине
Фадеев назвал омерзительным шоу Ивлеевой «Королевские кобры»
Google перестала лицензировать российские Android-смартфоны
Обсуждение (2)
Самое обсуждаемое
42
Россия нанесла ракетный удар по базе с иностранными наемниками
41
Минобороны узнало о подготовке националистами химатак на Украине
34
Навального приговорили к девяти годам строгого режима
34
Чубайс покинул пост представителя президента и уехал из России
21
Зеленский запретил «пророссийские» оппозиционные партии