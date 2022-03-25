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Томич испугал зажигалкой бригаду «скорой»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУ МВД по Томской области

Томич напал на бригаду скорой помощи с зажигалкой в форме пистолета и выгнал медиков из служебного автомобиля, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Томской области.

Бригада «скорой» прибыла по вызову к дому по улице Нахимова. Мужчина, который вызвал врачей, вышел на улицу и по приглашению медиков проследовал в автомобиль.

«Во время осмотра врачом пациент начал вести себя неадекватно, расстегнул куртку и стал высказывать угрозы убийством. При этом под его верхней одеждой находился предмет, похожий на пистолет», — говорится в сообщении.

Опасаясь за свою жизнь и здоровье, медики выбежали из машины, пациент за ними. Обежав автомобиль, бригада смогла сесть в него и уехать, а мужчина продолжил размахивать предметом, похожим на пистолет.

В тот же вечер 33-летнего томича задержали в магазине на улице Лыткина, где он вел себя вызывающе и ругался матом на окружающих. Предмет, похожий на пистолет, был при нем, — он оказался зажигалкой. Теперь томич, который уже был судим за причинение вреда здоровью, ответит по статье «Угроза убийством» — ему грозит до двух лет заключения.

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