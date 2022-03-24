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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

США ввели санкции против депутатов Госдумы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © The White House

США ввели санкции против российской Госдумы и 328 ее депутатов, сообщается на сайте американского Министерства финансов.

Ведомство напомнило, что нижняя палата российского парламента приняла обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать независимость Донецкой и Луганской народных республик.

По мнению американских властей, последовавшее со стороны российских депутатов официальное признание республик Донбасса стало «уловкой для оправдания ввода российских войск на Украину»

В сообщении Минфина также указывается, что четверо попавших под санкции членов Думы уже находились под антироссийскими санкциями, в их числе депутаты Андрей Луговой, Александр Бородай, Владислав Резник и Андрей Скоч.

Новые санкции США в отношении России также затронули главу Сбербанка Германа Грефа и главу корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Бориса Обносова и ряд связанных с этой компанией предприятий.

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Политика #Мир #Санкции
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Disobedient

Какая радостная и грустная одновременно новость. Радостно что избавились наконец от этого проклятия....

Disobedient

Зато когда написал что рубль в отличии от доллара сырьем обеспечен, меня тут заклевали. "Да ты не понимаешь...

WSG0600-164-164

Кто бы мог подумать о таком счастье, нагрянуло резко вроде после того, как Чубайс сбежал из России.

urbasik

Сербы рискуя жизнью. прятали маленькую еврейскую девочку от немцев.И она отплатила по полной.