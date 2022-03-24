США ввели санкции против депутатов Госдумы

США ввели санкции против российской Госдумы и 328 ее депутатов, сообщается на сайте американского Министерства финансов.

Ведомство напомнило, что нижняя палата российского парламента приняла обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать независимость Донецкой и Луганской народных республик.

По мнению американских властей, последовавшее со стороны российских депутатов официальное признание республик Донбасса стало «уловкой для оправдания ввода российских войск на Украину»

В сообщении Минфина также указывается, что четверо попавших под санкции членов Думы уже находились под антироссийскими санкциями, в их числе депутаты Андрей Луговой, Александр Бородай, Владислав Резник и Андрей Скоч.

Новые санкции США в отношении России также затронули главу Сбербанка Германа Грефа и главу корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Бориса Обносова и ряд связанных с этой компанией предприятий.