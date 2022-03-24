США ввели санкции против депутатов Госдумы

США ввели санкции против российской Госдумы и 328 ее депутатов, сообщается на сайте американского Министерства финансов.
Ведомство напомнило, что нижняя палата российского парламента приняла обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать независимость Донецкой и Луганской народных республик.
По мнению американских властей, последовавшее со стороны российских депутатов официальное признание республик Донбасса стало «уловкой для оправдания ввода российских войск на Украину»
В сообщении Минфина также указывается, что четверо попавших под санкции членов Думы уже находились под антироссийскими санкциями, в их числе депутаты Андрей Луговой, Александр Бородай, Владислав Резник и Андрей Скоч.
Новые санкции США в отношении России также затронули главу Сбербанка Германа Грефа и главу корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Бориса Обносова и ряд связанных с этой компанией предприятий.
DisobedientКакая радостная и грустная одновременно новость. Радостно что избавились наконец от этого проклятия....
DisobedientЗато когда написал что рубль в отличии от доллара сырьем обеспечен, меня тут заклевали. "Да ты не понимаешь...
WSG0600-164-164Кто бы мог подумать о таком счастье, нагрянуло резко вроде после того, как Чубайс сбежал из России.
urbasikСербы рискуя жизнью. прятали маленькую еврейскую девочку от немцев.И она отплатила по полной.