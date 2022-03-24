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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Польша представит НАТО план миротворческой миссии на Украине

Источник:
Politico
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Фото: © U.S. Department of Defense

Варшава сформировала предложение по организации миротворческой миссии на Украине, сообщил президент Польши Анджей Дуда.

По его словам, соответствующий план будет обсуждаться в ходе саммита НАТО, который стартовал в Брюсселе. При этом никаких подробностей по миротворческой миссии на украинской территории Дуда не привел, передает Politico.

Президент Польши подчеркнул, что эскалация ситуации вокруг Украины требует от НАТО быть «сильным и единым», а также усилить поддержку своих союзников, которые пока не входят в альянс.

При этом официальные представители НАТО ранее уже заявляли, что никаких конкретных планов по отправке сил на Украину на сегодня нет, так как в этом случае возникнет реальная угроза военного конфликта между альянсом и Россией.

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир
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Топ комментариев

Disobedient

Какая радостная и грустная одновременно новость. Радостно что избавились наконец от этого проклятия....

seekeer

По этой логике отменить все выборы в условиях кризиса( хотя в них кто верит). Всем руководителям отделений...

Disobedient

Зато когда написал что рубль в отличии от доллара сырьем обеспечен, меня тут заклевали. "Да ты не понимаешь...

WSG0600-164-164

Кто бы мог подумать о таком счастье, нагрянуло резко вроде после того, как Чубайс сбежал из России.