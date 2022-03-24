Польша представит НАТО план миротворческой миссии на Украине

Варшава сформировала предложение по организации миротворческой миссии на Украине, сообщил президент Польши Анджей Дуда.

По его словам, соответствующий план будет обсуждаться в ходе саммита НАТО, который стартовал в Брюсселе. При этом никаких подробностей по миротворческой миссии на украинской территории Дуда не привел, передает Politico.

Президент Польши подчеркнул, что эскалация ситуации вокруг Украины требует от НАТО быть «сильным и единым», а также усилить поддержку своих союзников, которые пока не входят в альянс.

При этом официальные представители НАТО ранее уже заявляли, что никаких конкретных планов по отправке сил на Украину на сегодня нет, так как в этом случае возникнет реальная угроза военного конфликта между альянсом и Россией.