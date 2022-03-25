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Эксперты составили топ самых выгодных вкладов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Выберу.ру
Банк России 28 февраля, чтобы обеспечить финансовую устойчивость, увеличил ключевую ставку с 9,5% до 20%. Из-за этого решения к середине марта финансовые организации уже по несколько раз пересмотрели свои проценты по депозитам. Эксперты «Выберу.ру» проанализировали, как изменились условия по вкладам.

Как повышение ставки влияет на банки

Ключевая ставка — это минимальная ставка, под которую ЦБ готов кредитовать коммерческие финансовые учреждения. Отталкиваясь от стоимости заемных денег, банки устанавливают собственные показатели процента по вкладам и кредитам.

С увеличением ключевой ставки кредитные организации повышают проценты по депозитам и займам. Это снижает отток денег из банковского сектора. Однако такая мера приводит к серьезному изменению спроса на разные финансовые продукты.

В условиях резкого роста ставок банки пересматривают линейки услуг и предлагают повышенные проценты по краткосрочным депозитам. Сегодня вклад под проценты можно открыть на следующих условиях:

  • Совкомбанк. Организация предлагает продукт «Оптимальный» на 3 месяца под 23% годовых.
  • Сбербанк повысил ставку для депозита «СберВклад Онлайн» до 21%. Разместить деньги можно на срок от 1 до 3 месяцев.
  • «Русский Стандарт» поднял показатель доходности до 24%.
  • Банк «Открытие» предлагает заработать до 22% по программе «Надежный партнер». Деньги кладутся на период до 90 дней.
  • МКБ предлагает клиентам продукт «МКБ. Преимущество» под 20% годовых.

Аналогичные ставки предлагают и другие кредитные организации. Однако в условиях финансовой неопределенности банки не берут на себя обязательства по выплате повышенных процентов на длительный срок. Период действия большинства продуктов ограничен тремя месяцами и не превышает полугода.

Как выбрать вклад

Повышенная доходность вкладов позволяет сохранить сбережения и противодействовать влиянию инфляции. При выборе банковского продукта нужно учесть:

  • минимальную сумму для открытия вклада;
  • процентную величину доходности;
  • срок действия договора;
  • возможность пополнения и досрочного снятия.

Если деньги уже лежали в банке под меньший процент, необходимо посчитать, сколько вы потеряете, досрочно закрыв депозит, и какую прибыль получите при размещении средств на новых условиях. Если доход превышает убытки, рекомендуется воспользоваться появившейся возможностью.

Для выбора депозитных продуктов разных банков можно воспользоваться услугами финансовых маркетплейсов. Например, сервис Выберу.ру позволяет сравнить программы по вкладам от сотни банков.

Вывод: повышение ключевой ставки ЦБ привело к росту процентов по депозитам. Банки предлагают краткосрочные вклады с повышенной доходностью. Такой инструмент призван защитить накопления граждан и снизить влияние инфляции.

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Экономика #Деньги #Потребитель
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Топ комментариев

urbasik

Сербы рискуя жизнью. прятали маленькую еврейскую девочку от немцев.И она отплатила по полной.

saxat

вот ей точно расширение нато уже не поможет. земля бетоном.

лачинов

Вы бы господин Новак объяснили почему в России цены на топливо растут . Вы же все таки местный вице-...

kygear

Значит денежек не будет за свои сказочки страшилки.