Фадеев назвал омерзительным шоу Ивлеевой «Королевские кобры»

Максим Фадеев посмотрел один выпуск шоу «Королевские кобры» Анастасии Ивлеевой. Проект произвел на продюсера отвратительное впечатление.

По словам Фадеева, видео ему отправил друг и попросил просто оценить шоу. Ранее Максим Фадеев не знал о проекте.

«Я сначала не понимал вообще, что происходит, а потом до меня дошло, что все танцующие там женщины — это мужчины. Я более безвкусного, безобразного, более омерзительного впечатления не помню в своей жизни», — сказал Фадеев в телеграм-канале.

Дрэг-шоу «Королевские кобры» вышло на YouTube в октябре 2021 года. В нем участники выступают перед публикой в ярких женских образах. Первый же выпуск вызвал бурю негодования. Шоу Ивлеевой предложили запретить, однако оно все еще выходит.