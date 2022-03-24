Фадеев назвал омерзительным шоу Ивлеевой «Королевские кобры»

Фото: © кадр из шоу «Королевские кобры»
Максим Фадеев посмотрел один выпуск шоу «Королевские кобры»
Анастасии Ивлеевой. Проект произвел на продюсера отвратительное впечатление.
По словам Фадеева, видео ему отправил друг и попросил просто
оценить шоу. Ранее Максим Фадеев не знал о проекте.
«Я сначала не понимал вообще, что происходит, а потом до
меня дошло, что все танцующие там женщины — это мужчины. Я более безвкусного,
безобразного, более омерзительного впечатления не помню в своей жизни», —
сказал Фадеев в телеграм-канале.
Дрэг-шоу «Королевские кобры» вышло на YouTube в октябре 2021 года. В нем участники выступают перед публикой в ярких женских образах. Первый же выпуск вызвал бурю негодования. Шоу Ивлеевой предложили запретить, однако оно все еще выходит.
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