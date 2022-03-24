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Фадеев назвал омерзительным шоу Ивлеевой «Королевские кобры»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из шоу «Королевские кобры»

Максим Фадеев посмотрел один выпуск шоу «Королевские кобры» Анастасии Ивлеевой. Проект произвел на продюсера отвратительное впечатление.

По словам Фадеева, видео ему отправил друг и попросил просто оценить шоу. Ранее Максим Фадеев не знал о проекте.

«Я сначала не понимал вообще, что происходит, а потом до меня дошло, что все танцующие там женщины — это мужчины. Я более безвкусного, безобразного, более омерзительного впечатления не помню в своей жизни», — сказал Фадеев в телеграм-канале.

Дрэг-шоу «Королевские кобры» вышло на YouTube в октябре 2021 года. В нем участники выступают перед публикой в ярких женских образах. Первый же выпуск вызвал бурю негодования. Шоу Ивлеевой предложили запретить, однако оно все еще выходит.

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