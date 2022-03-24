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Умерла идеолог расширения НАТО — Мадлен Олбрайт

Источник:
ТАСС
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Фото: World Economic Forum / CC BY-SA 2.0

Бывшая госсекретарь США Мадлен Олбрайт, активно продвигавшая политику расширения НАТО на восток, умерла на 85-м году жизни, сообщил пресс-служба Госдепа.

Президент США Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен, находящиеся на борту самолета по пути в Европу, были извещены о смерти Олбрайт, приводит ТАСС слова главы пресс-службы Госдепа Неда Прайса.

Олбрайт была убежденной сторонницей курса усиления роли США в НАТО и расширения альянса. Она стремилась убедить российское руководство, что «расширение НАТО — это нечто положительное».

Мадлен Олбрайт (при рождении Мария Яна Корбелова) родилась 15 мая 1937 мая в Праге. В 1948 году ее отец-дипломат попросил политического убежища в США.

Олбрайт была первой женщиной на посту главы американского внешнеполитического ведомства, она занимала его в 1997-2001 годах.

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