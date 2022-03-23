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Врач перечислила признаки дефицита витаминов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Повышенная усталость, сонливость, нарушения сна весной могут быть связаны с недостатком витаминов. Врач рассказала, как распознать его, и можно ли принимать витамины самостоятельно.

«Весной особенно распространены различные виды витаминодефицита: зимой организм недополучает с пищей целый ряд витаминов и микроэлементов. В овощах и фруктах, хранившихся в течение зимы, резко снижается содержание основных витаминов», — рассказала руководитель отдела медицинской экспертизы группы компаний «Инвитро» Екатерина Терентьева.

Другая причина развития гиповитаминозов — употребление большого количества консервированных продуктов, а также продуктов, подвергшихся длительной термической обработке

Она выделила общие симптомы гиповитаминоза: повышенная утомляемость или слабость, снижение аппетита, нарушения сна, функции желудочно-кишечного тракта, нервной системы.

Проявления гиповитаминозов:

  • недостаток витамина А: нарушение адаптации глаз к темноте, сухость глаз; высыхание, шелушение и утолщение кожи; снижение иммунной защиты организма. У детей может наблюдаться задержка физического и интеллектуального развития, частые инфекционные заболевания;

  • недостаток витамина В1: повышенная возбудимость, чувство усталости, нарушение сна, концентрации, функций кишечника, поражение периферических нервов (полиневрит), сердечно-сосудистой системы;

  • недостаток рибофлавина (витамина В2) для взрослых и детей: бледность кожных покровов, болезненные трещины в уголках губ, покраснение глаз, нечеткое зрение при ярком свете, воспаление слизистых ротовой полости, языка;

  • недостаток витамина В3 (витамина РР, ниацина) у взрослых и детей: слабость, быстрая утомляемость, нарушение чувствительности конечностей, тошнота, запоры, диарея, ярко-красный язык, склонность к инфекционным заболеваниям;

  • недостаток витамина В5 (пантотеновой кислоты): повышенная возбудимость, беспокойство, нарушение сна, учащенное сердцебиение при напряжении, чувство онемения и покалывания в руках и ногах, мышечная слабость. У детей в первом полугодии жизни возникают опрелости, сухость кожи, мацерация и гнойничковые заболевания. У детей старшего возраста отмечаются головокружения, слабость, головные боли, бессонница, тошнота, рвота, метеоризм;

  • недостаток витамина В6: повышенная возбудимость, мышечная слабость, вялость, себорейные изменения на различных участках кожи, нарушение функции центральной нервной системы. Изредка дефицит вызывает судороги, особенно у младенцев. У взрослых могут отмечаться также депрессия, спутанность сознания;

  • недостаток цианокобаламина (витамина В12): общая слабость, быстрая утомляемость, бледность, одышка, учащенное сердцебиение, головокружение, шум в ушах, для детей характерно замедление в развития нарушение аппетита, потеря массы тела, снижение желудочной секреции, развитие атрофического гастрита;

  • недостаток витамина С: общая слабость, быстрая утомляемость, раздражительность, кровоточивость дёсен, долгое заживлением ран, боль в мышцах и суставах, частые простудные заболевания. У детей также могут отмечаться нарушение роста костей, замедление развития костного скелета;

  • недостаток витамина D: слабость, снижение аппетита, перепады настроения, боль в костях, ломкость костей, переломы, мышечная слабость, частые инфекционные заболевания. У детей отмечаются раздражительность, замедленное развитие (позже начинают ходить), снижение аппетита, задержка прорезывания зубов и патология зубной эмали;

  • недостаток витамина К: легкость образования гематом, кровоточивость слизистых оболочек (особенно носовое кровотечение, желудочно-кишечные кровотечения) у взрослых и детей;

  • дефицит витамина Р (рутин): общая слабость, повышенная утомляемость, кровотечения десен, точечные кровоизлияния, боли в плечах и ногах у взрослых и детей;

  • недостаток фолиевой кислоты (витамина В9): бледность кожи и слизистых оболочек с небольшим желтушным оттенком, общая слабость, снижение работоспособности, быстрая утомляемость,  раздражительность, возникает одышка, учащается сердцебиение, возможно снижение артериального давления. Пациенты жалуются на плохой аппетит, шум в ушах и мелькание «мушек» перед глазами. Для детей грудного и раннего возраста также характерны вялость или повышенная возбудимость.

«Длительный гиповитаминоз и не восполнение запасов витаминов могут стать причиной развития авитаминоза – тяжелой формы витаминной недостаточности, развивающаяся при длительном отсутствии витаминов в поступающей пище или нарушении их усвоения», — предупредила Терентьева, посоветовав не откладывать визит к врачу.

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