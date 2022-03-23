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«Единую Россию» предложили наделить особым статусом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Партия власти «Единая Россия» должна получить особый статус в общественно-политической системе страны, сейчас пришло время «отбросить предрассудки», заявил глава крымских единороссов Владимир Константинов.

«Настало время для определенного переформатирования "Единой России". Речь о том, что она должна стать более профессиональной, более массовой, более всепроникающей… Нужно отбросить предрассудки и решиться на наделение партии власти особым статусом в общественно-политической системе страны. Такая модель позволила нашим дедам в кратчайшие сроки провести индустриализацию, победить в Великой Отечественной войне, преодолеть послевоенную разруху. Теперь перед нами аналогичные задачи», — написал Константинов на своей странице «ВКонтакте».

По его словам, это не означает призыва к сворачиванию многопартийности. «Это подымает значимость и статус правящей партии», — подчеркнул Константинов. Он добавил, что в той политической ситуации, в которой оказалась сегодня страна, для решения задач необходима авангардная партия.

«У "Единой России" неплохая стартовая площадка, на которой можно надстроить все необходимое для такой работы. У нас — связь с государственными органами всех уровней, у нас — разветвленная сеть первичек и мощный кадровый потенциал. Наконец, с нами президент страны, наш национальный лидер», — заявил партийный деятель.

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