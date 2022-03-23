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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Власти ДНР заявили о разгроме 36 бригады морской пехоты ВСУ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Ministry of Defense of Ukraine / CC BY-SA 2.0

Народная милиция Донецкой Народной Республики и российские подразделения разгромили 36-ю бригаду морской пехоты Вооруженных сил Украины, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

«Сегодня можно констатировать факт, что полностью разгромлена 36-я бригада морской пехоты ВСУ, что упростит сейчас для наших подразделений продвижение по отдельным районам Мариуполя», — цитирует ТАСС Пушилина.

Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин ранее сообщил также, что шесть военнослужащих 36-й бригады морской пехоты ВСУ «добровольно сложили оружие, чем сохранили себе жизни».

Так же, по данным Басурина, военнослужащие ДНР захватили четыре танка, две бронированных машины, два комплекта связи тактического звена Harris. Специалисты Народной милиции, как сообщается, изучают документы и секретные носители информации, брошенные военнослужащими 36-й бригады.

Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе обострилась 17 февраля. Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на обращение руководителей республик Донбасса с просьбой о помощи.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Армия #Конфликты
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