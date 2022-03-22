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Банки оценят клиентов по степени риска

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Российские банки начинают оценивать «степень риска» клиентов, соответствующий закон вступил в силу 22 марта.

Теперь кредитные организации будут присваивать клиентам одну из трех степеней риска, после чего оценивать проводимые ими операции. Норма касается только юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, об оценке физлиц речи не идет.

Согласно новой норме, клиенты получат одну из трех степеней риска — низкую, среднюю или высокую. Низкая ступень упростит взаимодействие с банком. Например, финансовым организациям будет запрещено отказывать такому клиенту в открытии счета.

Клиенту со средней степенью риска банк смогут отказывать по целому ряду операций. Высокий риск означает, что организация лишится возможности проводить практически любые операции в рамках антиотмывочного законодательства.

Отмечается, что поправки к действующему законодательству позволят уменьшить нагрузку на добросовестных предпринимателей, особенно на малый бизнес, за счет снижения превентивных ограничительных мер со стороны банков, а также снизить объем сомнительных операций.

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Экономика #Деньги
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