Звезде «Последнего богатыря» Виктору Хориняку исполнилось 32 года

Актер Виктор Хориняк празднует 32-й день рождения 22 марта. Известность ему принесли роли бармена Константина в телесериале «Кухня» и Ивана Найденова в трилогии «Последний богатырь».

В России немного популярных молодых актеров, которые после одной блестящей роли получают путевку в большое кино. Среди таких Александр Петров, прославившийся после «Полицейского с Рублевки».

Виктор Хориняк среди таких. После двух десятков фильмов и сериалов, серьезная слава пришла к актеру только после сольника в «Последнем богатыре».

После сказочной трилогии Виктор Хориняк получил главную роль в драматичной комедии «Непослушник» и в байопике «Мистер Нокаут», где его партнером стал Сергей Безруков. Спортивная драма стабильно держится в пятерке самых кассовых фильмов кинопроката с момента выхода.