Омский губернатор предложил создать государственные магазины

Губернатор Омской области Александр Бурков предложил создать в регионе сеть государственных магазинов с фиксированными ценами.

Бурков поручил региональным Минсельхозу и Минэкономики включиться в процесс содействия поставкам сахара-песка логистической поддержкой, а также проработать проект создания сети государственных магазинов с фиксированными ценами на социально-значимые продукты и товары первой необходимости.

«Срок — неделя, чтобы этот вопрос проработать и дать предложения: как можно сделать такие магазины, где и в каком объеме. И, самое главное, за счет каких средств это поддерживать», — цитирует Буркова пресс-служба администрации региона.

Губернатор также направил два обращения в ФАС — о повышении розничных цен и рисках возникновения дефицита сахара с предложением проверить иногородних дистрибьюторов заводов по производству сахара на предмет обоснованности задержек с поставками.

Такое же обращение он направил в Минэкономразвития РФ по поводу повышения цен, а также в прокуратуру Омской области, чтобы проверить поставщиков, увеличивших отпускные цены на продукты питания.