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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Байден отверг наличие биологического оружия США в Европе

Источник:
ТАСС
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Фото: The White House

Президент Соединенных Штатов заявил, что Джо Байден заявил, что предположения о наличии биологического и химического оружия США в Европе не соответствуют действительности.

Минобороны России ранее сообщило, что США создали на Украине сеть из 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона. Лаборатории участвовали в американской военно-биологической программе и имели дело, в частности, с возбудителями чумы и сибирской язвы.

«Заявления о том, что у Америки есть биологическое, а также химическое оружие в Европе, просто не соответствуют действительности. Я вам гарантирую», —цитирует ТАСС Байдена.

По его словам, Россия также предполагает, что «у Украины есть биологическое оружие» и это «явный признак» того, что власти РФ «изучают возможность использования» обоих этих видов вооружений.

Как сообщил ТАСС источник в МИД России, США, намереваясь «предостеречь РФ от использования биологического или химического оружия на Украине», могут прикрывать готовящуюся совместно с Киевом масштабную провокацию.

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Топ комментариев

AlexEvil

Кому этот клоун может угрожать ??? Все его слова это пук в воду !!!!Трус несчастный!!!

Starbit

забавный укропец, тявкает там че то, думает, что его кто то боится))

rumatam

кроме капитуляции не принимать никакие предложения.

kygear

Не получится..Так как в ООН нет границ между территориями.А украина это одуревшая на нацизме провинция...
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