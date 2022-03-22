Байден отверг наличие биологического оружия США в Европе

Президент Соединенных Штатов заявил, что Джо Байден заявил, что предположения о наличии биологического и химического оружия США в Европе не соответствуют действительности.

Минобороны России ранее сообщило, что США создали на Украине сеть из 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона. Лаборатории участвовали в американской военно-биологической программе и имели дело, в частности, с возбудителями чумы и сибирской язвы.

«Заявления о том, что у Америки есть биологическое, а также химическое оружие в Европе, просто не соответствуют действительности. Я вам гарантирую», —цитирует ТАСС Байдена.

По его словам, Россия также предполагает, что «у Украины есть биологическое оружие» и это «явный признак» того, что власти РФ «изучают возможность использования» обоих этих видов вооружений.

Как сообщил ТАСС источник в МИД России, США, намереваясь «предостеречь РФ от использования биологического или химического оружия на Украине», могут прикрывать готовящуюся совместно с Киевом масштабную провокацию.