Московская биржа открыла торги

Московская биржа после трехнедельного перерыва открыла торги гособлигациями, такое решение ранее принял Центробанк.

Торги возобновлены для «обеспечения сбалансированной ликвидности» и «предотвращения избыточной волатильности», отмечает регулятор. Центробанк намерен выкупать гособлигации, чтобы позднее их снова продать.

После открытия торгов индекс цены российских государственных облигаций обновил минимум с декабря 2014 года. Падение цен большинства облигаций федерального займа (ОФЗ) составило от 1% до 32%.

По данным на 1 января номинальный объем рынка ОФЗ оценивался в 15,5 триллиона рублей, из которых на долю нерезидентов приходились 3,08 триллиона. При этом нерезиденты пока не могут продавать свои активы.