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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Джонсон отверг нормализацию отношений с Путиным

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Chatham House

Западные страны не должны налаживать отношения с президентом Россией Владимиром Путиным, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

«Я знаю, что в мире есть люди, которые говорят, что лучше примириться с тиранией. Я считаю, что они глубоко ошибаются», — сказал Джонсон на съезде Консервативной партии, комментируя ситуацию на Украине.

По мнению британского премьера, будет ошибочно пытаться нормализовать отношения с Путиным, как это было сделано после событий 2014 года в Крыму, передает The Guardian. Он подчеркнул, что спецоперация России на Украине — «катастрофическая ошибка».

Джонсон также предупредил, что мир ожидает «новая эпоха запугивания» на территории от Балтийского до Черного моря, если Россия добьется успеха в спецоперации на Украине. Премьер-министр указал, что в таком случае под угрозой будет свобода в Грузии и Молдавии.

«Это поворотный момент для мира. Это момент выбора. Это выбор между свободой и угнетением», — подчеркнул британский политик.

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир #Россия
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Топ комментариев

Очаков

Володымыр, целостность этой территории восстановят уже без тебя.)

Bench7

США заявили о нежелании начинать третью мировую из‑за Украины - https://info.sibnet.ru/article/612737/

korvinsS

Их много раз предупреждали не идите на восток и они сами обещали что не пойдут и постоянно врали.

korvinsS

Так же как и ты тебя ждет точно такая же судьба.
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