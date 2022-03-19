Джонсон отверг нормализацию отношений с Путиным

Западные страны не должны налаживать отношения с президентом Россией Владимиром Путиным, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

«Я знаю, что в мире есть люди, которые говорят, что лучше примириться с тиранией. Я считаю, что они глубоко ошибаются», — сказал Джонсон на съезде Консервативной партии, комментируя ситуацию на Украине.

По мнению британского премьера, будет ошибочно пытаться нормализовать отношения с Путиным, как это было сделано после событий 2014 года в Крыму, передает The Guardian. Он подчеркнул, что спецоперация России на Украине — «катастрофическая ошибка».

Джонсон также предупредил, что мир ожидает «новая эпоха запугивания» на территории от Балтийского до Черного моря, если Россия добьется успеха в спецоперации на Украине. Премьер-министр указал, что в таком случае под угрозой будет свобода в Грузии и Молдавии.

«Это поворотный момент для мира. Это момент выбора. Это выбор между свободой и угнетением», — подчеркнул британский политик.