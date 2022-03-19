Компания LG Electronics остановила все поставки в Россию

Южнокорейский производитель электроники и бытовой техники LG Electronics приостанавливает все поставки в Россию, сообщается на сайте компании.

«LG Electronics приостанавливает все поставки в Россию и продолжит следить за развитием ситуации. Мы глубоко обеспокоены здоровьем и безопасностью всех людей, LG привержена поддержке усилий по оказанию гуманитарной помощи», — говорится в сообщении.

В начале марта экспорт товаров в Россию приостановил Samsung. По словам представителя компании, причиной стали трудности с логистикой. Производитель из-за геополитических событий приостановил все поставки — от чипов смартфонов до бытовой электроники.

Компании LG принадлежит завод по производству телевизоров и бытовой электронике в подмосковной Рузе, Samsung владеет заводом по производству телевизоров в Калуге.