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#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Компания LG Electronics остановила все поставки в Россию

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Южнокорейский производитель электроники и бытовой техники LG Electronics приостанавливает все поставки в Россию, сообщается на сайте компании.

«LG Electronics приостанавливает все поставки в Россию и продолжит следить за развитием ситуации. Мы глубоко обеспокоены здоровьем и безопасностью всех людей, LG привержена поддержке усилий по оказанию гуманитарной помощи», — говорится в сообщении.

В начале марта экспорт товаров в Россию приостановил Samsung. По словам представителя компании, причиной стали трудности с логистикой. Производитель из-за геополитических событий приостановил все поставки — от чипов смартфонов до бытовой электроники.

Компании LG принадлежит завод по производству телевизоров и бытовой электронике в подмосковной Рузе, Samsung владеет заводом по производству телевизоров в Калуге.

Тема: Военная операция на Украине
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Bench7

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korvinsS

Их много раз предупреждали не идите на восток и они сами обещали что не пойдут и постоянно врали.

korvinsS

Так же как и ты тебя ждет точно такая же судьба.

CaRdan

Да, ты предлагаешь прихлебывать, когда тебя оскорбляют, унижают, грабят.
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