Главы Китая и США провели двухчасовые переговоры

Президент США Джо Байден и лидер КНР Си Цзиньпин провели двухчасовые переговоры, посвященные ситуации на Украине. В частности, Си Цзиньпин отметил, что США и Китай должны вместе нести ответственность за поддержание мира и стабильности на планете.

«Мы должны не только направить китайско-американские отношения в правильное русло, но и взять на себя должную международную ответственность и приложить усилия для мира и спокойствия во всем мире», — приводит Центральное телевидение Китая слова Си Цзиньпина.

Лидер КНР отметил, что кризис на Украине — «это не то, что Китай хотел бы видеть». По его словам, происходящее вновь демонстрирует, что отношения стран не должны доходить до противостояния.

США ранее выражали обеспокоенность отсутствием у КНР четкой позиции относительно российской спецоперации на Украине. Ожидалось, что в ходе переговоров Байден призовет лидера КНР оказать воздействие на российское руководство.