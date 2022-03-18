Путин подписал указ о дополнительных экономических мерах

Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности, сообщает пресс-служба Кремля.

В частности, экспортеры получили возможность по разрешению властей отклоняться от нормы продажи валютной выручки в размере 80%, а также уменьшать этот лимит на сумму погашения валютных долгов перед российскими банками.

В документе указано, что попавшие под санкции недружественных стран российские банки до 1 сентября смогут исполнять обязательства по валютным счетам юридических лиц резидентов в рублях. При этом обязательства должны были возникнуть до введения ограничений.

Кроме того, совет директоров Центробанка получил полномочия ограничивать суммы покупок валюты нерезидентами на внутреннем рынке, а также определять размер авансов в пользу нерезидентов.