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Путин подписал указ о дополнительных экономических мерах

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности, сообщает пресс-служба Кремля.

В частности, экспортеры получили возможность по разрешению властей отклоняться от нормы продажи валютной выручки в размере 80%, а также уменьшать этот лимит на сумму погашения валютных долгов перед российскими банками.

В документе указано, что попавшие под санкции недружественных стран российские банки до 1 сентября смогут исполнять обязательства по валютным счетам юридических лиц резидентов в рублях. При этом обязательства должны были возникнуть до введения ограничений.

Кроме того, совет директоров Центробанка получил полномочия ограничивать суммы покупок валюты нерезидентами на внутреннем рынке, а также определять размер авансов в пользу нерезидентов.

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Экономика #Деньги
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