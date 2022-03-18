Депутаты предложили ужесточить наказание за угон авто

Угон автомобилей могут признать тяжким преступлением, такой проект разрабатывает фракция ЕР в петербургском Заксобрании, сообщил депутат Павел Крупник.

В России ожидается настоящий всплеск числа угонов автомобилей. Это может произойти из-за временного ухода с нашего рынка целого ряда крупных международных компаний по производству, продаже и обслуживанию автомобилей, цитирует Крупника РИА Новости.

По его словам, помимо нехватки новых машин растет и риск дефицита запчастей. В такой ситуации экспертное сообщество ожидает серьезный рост числа угонов машин, которые будут разбирать и продавать на черном рынке.

С аналогичным прогнозом выступили и крупные страховые компании. Автомобилистам посоветовали приобрести полисы каско, а также обзавестись надежными противоугонными системами.

Согласно Уголовному кодексу за тяжкое преступление можно получит срок от 10 до 15 лет заключения. Сейчас за угон часто дают штраф, принудительные работы или в крайнем случае заключение до семи лет.