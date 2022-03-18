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Mary Gu выпустила песню «Не перегори»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © mary_gu17, t.me/mary_gu17

Певица Mary Gu после переноса из-за ситуации на Украине выпустила песню «Не перегори», поклонники осудили ее за творчество на фоне неблагоприятных времен.

Релиз песни «Не перегори» должен был состояться еще 4 марта. Mary Gu сначала обещала поклонникам, что песня выйдет в срок, но на фоне подавленного настроения из-за спецоперации на Украине все же отложила премьеру, как и многие артисты.

За день до премьеры, когда дата релиза была объявлена, поклонники пристыдили певицу в сосцетях, за то, что она «поет, когда все переживают» и обвинили Mary Gu в жадности. 

«Поверьте, мы могли бы вообще ничего не выпускать и абсолютно никуда не ездить с гастролями ближайший год как минимум. Все, что мы делаем — мы делаем, потому что не знаем, как жить иначе, а жизнь должна продолжаться пока у нас есть такая возможность, потому что теперь мы в максимально уязвимом положении и не можем предполагать, что будет завтра», — ответила хейтерам Mary Gu.

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